Marsiglia, con De Zerbi torna Ravanelli: che ruolo avrà

Juventus FC via Getty Images

L'ex attaccante è stato annunciato dal club che ha appena ingaggiatocome nuovo allenatore: saràdei francesi edel club sia in Francia che all'estero. Lo ha voluto il presidente"Penna Bianca", oggi 55enne, è un apprezzato commentatore sportivo e ora tornerà ad avere un ruolo pratico per un club che conosce molto bene., vestendo anche la fascia da capitano, e collezionando 84 presenze con 31 gol. In precedenza aveva allenato nelle giovanili della

"Tornare all'OM, ​​25 anni dopo, in questo ruolo di consigliere, costituisce per me un veroe implica anche una grande responsabilità. L'OM e i suoi tifosi rappresentano senza dubbioe torno a Marsiglia con entusiasmo per mettere la mia esperienza al servizio dell'Istituzione e del Presidente Longoria", ha detto.