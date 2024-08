Marsiglia-Reims: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ildi Roberto De Zerbi, dopo aver ottenuto i tre punti nella prima gara di campionato (vittoria per 5-1 contro il Brest) torna in campo nella seconda giornata e si troverà di fronte il. Sarà la prima uscita casalinga della formazione allenata dal tecnico ex Brighton e il calcio d'inizio è fissato per domenica 25 agosto alle 20.45.Partita: Marsiglia-ReimsData: domenica 25 agosto 2024Orario: 20:45Canale TV: -Streaming: -- La partita tra Marsiglia e Reims, con calcio d'inizio fissato per domenica 25 agosto alle ore 20:45, non sarà visibile in diretta tv e streaming in quanto nessuna emittente ha acquistato i diritti per trasmettere le gare del campionato francese.

(4-2-3-1): Rulli; Murillo, Cornelius, Balerdi, Lirola; Hojbjerg, Merlin; Greenwood, Harit, Luis Henrique; Wahi..: De Zerbi(4-3-3): Diouf; Koné, Okumu, Agbadou, Akieme; Atangana Edoa, Adeline, Munetsi; Ito, Diakitè, Nakamura..: Elsner