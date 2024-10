Mateo Retegui e l'importanza dello scouting: perché la Nazionale lo ha notato prima dei club di Serie A?

Redazione Calciomercato

La domanda circola da giorni, specialmente dopo la tripletta rifilata al Genoa dal centravanti che l'Atalanta ha preso per sostituire l'infortunato Scamacca e che per molti, molti tifosi nerazzurri in primis, rappresentava un "downgrade" rispetto al centravanti titolare nella scorsa stagione.Un 23enne argentino sempre ignorato dalla Nazionale del suo Paese e che, dopo appena un'apparizione con il Boca Juniors, difendeva i colori del Tigre, non certo una big del calcio albiceleste. Ma Mancini aveva visto qualcosa in quel ragazzo capace di segnare 30 goal in 48 partite e aveva deciso di dargli una chance, spinto dalla carenza di attaccanti e seppur osteggiato dal sempre vasto schieramento "anti-oriundi".

e solo pochi mesi dopo era arrivato per lui il Genoa, bravo ad approfittare dell'inspiegabile scetticismo che ancora aleggiava attorno a quello che - di fatto - era diventato il numero 9 della Nazionale e a portarlo in Italia per 15 milioni di euro. La stagione in rossoblù (positiva, seppur non brillantissima in termini di goal), la convocazione per Euro 2024 e poi il trasferimento all'Atalanta sono state il preludio al definitivo 'boom' dell’attaccante italo-argentino.

Proprio la generosità, quella dote che fin qui pareva essere la prevalente (e per alcuni l'unica) sembra adesso invece soltanto il fiore all'occhiello di un centravanti completo, prolifico e sì, indubbiamente utilissimo al gioco di squadra.Perché se a notare Retegui al Tigre fosse stato un club italiano, portarlo in Italia ancor prima di vederlo indossare la maglia azzurra sarebbe costato molto meno.