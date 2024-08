Mbappé su X contro Messi, Tottenham e Israele. Ma era un hacker

GETTY

Disavventura informatica per Kylian. Il profilo del giocatore del, uno dei più seguiti su X, è statoe, nella notte tra il 28 e 29 agosto, ha iniziato a postare messaggi di insulti, sfottò e consigli su prossimi investimenti.Agli oltredel francese non deve esser parso vero di leggere dall'exun messaggio nel cuore della notte in cui chiedeva. Quello il primo segnale che qualcosa stesse succedendo. Da lì, il pirata informatico entrato nel profilo di Mbappé ne ha approfittato per sputare sentenze sul calcio e non.

"Il? Fa schifo, quanti trofei ha vinto?!", "? Il piccoletto non è il più grande, il migliore di tutti è", "è solo rossa". E ancora messaggi di sostegno alla, insulti a, inviti a utilizzare le criptovalute. Dopo meno di un'ora l'hacker è stato scoperto, i messaggi sono stati cancellati e Mbappé è tornato in possesso del suo account.