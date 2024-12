Mendes: "La Juventus farà di tutto per tenere Conceicao. Antonio Silva? Bisogna aspettare il momento giusto"

A margine della consegna del Golden Boy, l'agente(che, per l’occasione, ritirerà il premio Best Agent), ponendo attenzione particolare sia su, esterno portoghese attualmente alla Juventus, sia di, difensore centrale in forza al Benfica che orbita attorno a quella lista di profili che interessano a Cristiano Giuntoli. Queste le sue dichiarazioni."Il Barcellona è il suo club, quindi sì, rinnoverà col Barcellona".

"E' un giocatore con moltissimo talento, un giocatore che può giocare in qualunque squadra del mondo. La Juventus è felice di lui e lui è felice della Juventus"."Quello lo potrò dire solo quando avrà firmato, ora è solo una possibilità forte perché lui vuole restare alla Juventus e la Juventus farà di tutto per tenerlo"."E' ancora troppo presto… Nel calcio il mercato deve aspettare il momento giusto per capire cosa succederà, ora è presto".

"I rapporti con Conceiçao e con l'agente sono ottimi, vogliamo che resti con noi. Probabilità che resti con noi? 100%". Così il CFO della Juventus Cristiano Giuntoli, prima della sfida vinta contro il Manchester City:Per, invece, ci sono stati dei contatti fra la Vecchia Signora e il super agente portoghese. Il Benfica, dal canto suo, non vuole svendere un suo asset, mentre, concordando una cifra importante per il riscatto a giugno, quando la Juventus avrà maggior potere economico di manovra.

