Messi il più vincente della storia, ma che paura: caviglia ko e fuori al 66', lacrime in panchina

AFP via Getty Images

Alla fine c'è stato spazio solo per la gioia, ma al 66esimo minuto della finale di Copa America tutto poteva far pensare ad una notte drammatica: a causa di un piede in fallo nella finale tra Argentina e Colombia,la partita e Scaloni ha dovuto inserire Nico Gonzalez della Fiorentina al suo posto.Una delusione fortissima per il giocatore dell'Inter Miami, che disputava la finale nello stadio della città in cui vive e lavora attualmente:, accanto a Paredes e Garnacho. Fortunatamente per l'Argentina, Lautaro Martinez con un gol nel secondo tempo supplementare ha permesso ai suoi di alzare la seconda Copa America consecutiva.Con questo titolo,Un totale che potrà essere ulteriormente incrementato con la Finalissima 2025 in programma tra Argentina e Spagna, vincitrice degli Europei 2024 poche ore prima. Sempre che il fisico continui ad assistere il fenomeno di Rosario nell'ultimo segmento della sua leggendaria carriera.