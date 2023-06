Leo Messi verso l'Inter... Miami. In scadenza di contratto a fine giugno col Paris Saint-Germain, l'attaccante argentino sarebbe pronto ad accettare l'offerta del club statunitense di David Beckham per andare a giocare nella Major League Soccer. Preferendola alla ricchissima proposta dell'Al-Hilal in Arabia Saudita e alla possibilità di tornare al Barcellona.