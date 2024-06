Getty Images

Milan, Abate piace in Serie B: può prendere il posto di Nesta sulla panchina della Reggiana

34 minuti fa



La Reggiana saluta Alessandro Nesta, che dopo una stagione sulla panchina della squadra emiliana si assenta per sposare la causa del Monza. Mentre l'ex difensore del Milan si avvicina al passaggio al club brianzolo, dove approderà ufficialmente dal 1° luglio, un altro ex difensore del Milan entra in orbita Reggiana, inserendosi tra i nomi valutati per riempire il posto vacante in panchina: Ignazio Abate.



SFIDA A DUE - Abate ha da poco concluso la sua avventura alla guida della Primavera del Milan, con cui ha dimostrato ottime doti di leadership, portando la squadra fino alla finale di Youth League, poi persa contro l'Olympiacos. Non c'è solo Abate sul taccuino della dirigenza della Reggiana, che valuta anche il profilo di William Viali, nell'ultima stagione tecnico del Cosenza, con cui ha rescisso il contratto proprio ieri. Come riportato da Sky, i due sono in ballottaggio per andare a sostituire Alessandro Nesta.