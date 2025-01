Milan-Bologna: contatti per Okafor e Chukwueze, con l'idea Orsolini. Cifre, liste e due problemi

L'asse di mercatotorna a farsi importantissimo e dopo un'annata, quella 2023/24 in cui Saelemaekers ha viaggiato in direzione rossoblu, dopo un'estate in cui Zirkzee è stato a lungo un obiettivo rossonero e in cui Tommaso Pobega è arrivato alla corte di Vincenzo Italiano, una nuova operazione, questa volta intrecciata, potrebbe andare in scena in questa finestra di mercato. Nella giornata di mercoledì, infatti, è andato in scena un incontro con tre nomi importanti che sono stati messi sul tavolo: NoahSamuelRiccardogara valida per il settimo e penultimo turno del super girone e che ha proiettato, momentaneamente, i rossoneri di Sergio Conceiçao fra le prime 8 squadre del torneo, era presente a San Siro un ospite d'eccezione. Si tratta proprio del direttore tecnico del club rossoblù (e accostato anche ai rossoneri in quanto ancora ufficialmente in scadenza di contratto)Con la partenza già annunciata di Karlsson, i dubbi su Iling Jr (che non è di proprietà) e l'infortunio di Orsolini, a Bologna è maturata l'idea di provare ad inserire in rosa e chiudere entro il 3 febbraio l'arrivo di almeno un esterno offensivo puro. A Sartori piacciono da tempo i profili sia di Noah Okafor che di Samuel Chukwueze e il vertice andato in scena a Milano è servito proprio per capire la fattibilità di un'eventuale operazione.

- Nei dialoghi fra le parti sul tavolo è stato messo, come detto, anche il nome diche in stagione ha già all'attivo 8 gol e 4 assist in 24 partite e che, a livello tecnico-tattico, rappresenterebbe quel rinforzo ideale in fascia per Sergio Conceiçao.con i rossoneri che hanno ampi spazi nel conto dei giocatori formati nei settori giovanili italiani e si trova in esubero con il conto degli stranieri over 22.

- Okafor e Chukwueze non sono incedibili per il Milan. Lo svizzero, in realtà, era già stato ceduto al Lipsia, salvo poi vederlo ritornare a Milano per lo stop all'affare arrivato dopo le visite mediche sostenute in Germania. L'intesa era però stata trovata ine la stessa formula potrebbe essere replicata col Bologna. Discorso diverso per il nigeriano che Moncada e Furlani lascerebbero partire soltanto aIdee e dialoghi che però vedono comunque. Orsolini è valutato oltre 35 milioni dal Bologna, molto più di quanto intende valutare i due esterni rossoneri e c'è da valutare anche la condizione fisica dei tre attaccanti,Il problema più grande resta invece lo stipendio di(5,24 al lordo)., ma lo svizzero con il Decreto Crescita impatta meno al lordo (3,7 contro 2,62 milioni). L'incastro è possibile, ma non sarà semplice. Il contatto c'è stato una trattativa vera e propria non ancora.