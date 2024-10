Milan-Bruges Youth League: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

con calcio d'inizio martedì 22 ottobre alle 14 al Vismara - Puma House fo Football è una gara valevole per la terza giornata dellache segue il nuovo format ideato per la nuovaI rossoneri di Federico Guidi non stanno attraversando un buon momento di forma sia in campionato (due ko nelle ultime due) sia in Europa dove sono arrivati finora un pareggio all'esordio col Liverpool e una pesante sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Un solo punto e passaggio del turno che dovrà essere conquistato con un cambio di passo, mache sarà convocato con la prima squadra. A Milano arriva il Bruges che hanno finora pareggiato sia contro il Borussa Dortmund che contro lo Sturm Graz.

Partita: Milan-BrugesData: martedì 22 ottobre 2024Orario: 12.00Canale TV: UefaTv e MilanTvStreaming: UefaTv e MilanTvLongoni; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Magni; Stalmach, Sala; Ibrahimovic, Bonomi, Scotti; Sia . All. Guidi.: Driesche; Deuwel, Verlinden, Spileers, Vandeperre; Granados, Goemaere; Jensen, Da Silva, Yakymenko; Furo. All: VeldmanLa sfida fra Milan Primavera e Bruges U19 non sarà trasmessa in diretta tv, ma sarà visibile attraverso le app di UefaTv e di MilanTv. Anche in Streaming la gara sarà trasmessa su smartphone, tablet e pc attraverso le due app e i rispettivi siti web.