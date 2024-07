Milan, c'è anche Yazici: idea a zero, è un pupillo di Fonseca

Mister X arriverà presto, poi in base a come evolverà il mercato potrebbe esserci spazio anche per un ulteriore colpo. Ilragiona e studia il mercato degli attaccanti dopo il fallimento dell'operazione Zirkzee e se da un lato l'identikit del centravanti misterioso porta diretto alla punta di Spagna e Atletico Madrid nonché ex-Juventus Alvaro, per la seconda opzione sta emergendo lentamente un nuovo e importante profilo:- Yazici è a tutti gli effetti un jolly d'attacco che può giocare sia da trequartista che da esterno ma, all'occorrenza anche da prima punta o falso nove.E il turco con la 12 sulla schiena ha risposto presente con 42 presenze 12 gol e 4 assist fra Ligue 1, conference league e Coppa di Francia.

e un classe 1997 svincolato è merce rara sul mercato. Sì perché l'ex-Trabzonspor, squadra della sua città natale, è oggi senza contratto essendo scaduto il 30 giugno 2024 il suo ultimo accordo con la società francese. Lui che è stato all'epocaoggi può firmare con qualunque altro club a gratis. In Francia inoltre,, cifra abbordabile soprattutto per i top club anche italiani.

Fonseca per Yazici è stato un punto di riferimento e non a caso anche il suo entourage sta spingendo per provare a ricongiungerlo al suo ex-allenatore. Ibrahimovic nella conferenza di presentazione della stagione è stato chiaro:Ecco, se Fonseca spingerà per Yazici il Milan dovrà ragionare su come incastrarlo in un organico in cui c'è già Lukae in cui la batteria dei trequartisti è già incredibilmente fornita.

E nelle valutazioni che si dovranno fare ce ne è anche una burocratica che non è da sottovalutare.Con un mercato ancora lungo davanti, le riflessioni saranno ancora importanti.