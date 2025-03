Getty Images

Ilinterrompe la striscia di sconfitte in campionato e ritrova la vittoria con una pazza rimonta a, da 2-0 a 2-3 nella 28esima giornata di Serie A.Al termine della gara, il tecnico rossoneroè intervenuto a DAZN per commentare la serata del Via del Mare: le sue dichiarazioni.- "Avete fatto una foto corretta della partita. Avevamo avuto più tempo in settimana per preparare la gara, sapevamo quali erano forza e debolezza del Lecce e avevamo preparato con giocatori molto impegnati a fare quello che ho chiesto. Abbiamo creato occasioni, fatto due goal annullati, siamo rientrati dopo 45 minuti sotto nel risultato. Nel secondo tempo non siamo rientrati come volevamo, loro hanno fatto il secondo goal e in quel momento sembrava molto difficile ribaltare la partita. Poi è venuto fuori il carattere dei giocatori, io ho inserito giocatori offensivi e alla fine è andata bene. Per l'atteggiamento della squadra e per come hanno lavorato in settimana meritano i miei complimenti. Se parliamo di base c'è stata, oggi e nella settimana. Se non lavoriamo con l'atteggiamento corretto non si arriva, invece loro l'hanno avuto".

- "A volte non è solo l'atteggiamento, è anche la qualità dell'avversario. Mi piace lavorare sul campo, non è una scusa ma questa aggressività che vogliamo è stata più alta e più organizzata: questo è il lavoro sul campo. Non sono felice di essere uscito dalla Champions League, ma abbiamo più tempo per lavorare e ne approfittiamo. Penso che i ragazzi hanno questo carattere e si è visto anche oggi in partita".- "Partendo dalla fascia lui si trova molto bene nel corridoio centrale, poi dipende un po' dalla strategia della partita. Oggi ha cominciato a sinistra, volevo lui e Musah tra le linee con Reijnders e Bondo che attiravano i loro centrocampisti. Lui è un giocatore di grandissime qualità tecniche e anche molto intelligente. Ha diversi ruoli, può giocare dietro la punta e sulle fasce, venendo dentro è la sua miglior posizione. Se parte poi dalla fascia dipende dalla partita".

- "Vediamo, grazie (sorride, ndr)".