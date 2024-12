Milan, Conceicao: "Theo e Leao? Per come gestisco lo spogliatoio sono uguali"

Getty Images

Sergio Conceicao si è presentato in conferenza stampa a Milanello dopo aver firmato il contrattoLa situazione in casa rossonera non è delle migliori, tra unada gestire.UGUALI - Non poteva mancare la domanda su due dei migliori giocatori rossoneri che hanno avuto qualche problema conil predecessore di Conceicao. Che ha le idee molto chiare sullaNon faccio la differenza se ha 17 anni o 37, dipende da cosa farà in allenamento. Se si allenerà al massimo, ma non il loro, ma un altro limite. Veramente non ci sono differenza. Nello spogliatoio loro sanno che il discorso è uguale per tutti. Dopo ci sono discussioni personali. I miei discorsi personali con Leao magari saranno diversi da quelli di un altro, perché saranno caratteri diversi, vado a vedere chi ha il papà, la mamma, c'è una storia dietro per avere dei comportamenti dentro la squadra".

Finora in stagioneha giocato 20 partite tra campionato e Champions League, conrealizzati in Serie A e prestazioni molto altalenanti.invece, per