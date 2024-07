Milan, Conte pensa a Musah ma per Moncada è incedibile: tre fattori che possono far sorridere Fonseca

Per il Milan tutti i giocatori della rosa sono importanti, qualcuno però di più. Tra questi c’è sicuramente Yunusche con il suo sorriso contagioso ha conquistato tutti. Professionista esemplare, per la squadra si è fatto in quattro (ruoli) e ora gode della fiducia totale di società e dirigenza. Arrivato in rossonero la scorsa estate per 20 milioni dal Valencia ha messo insieme ben 30 presenze in serie A.- Nelle ultime ore il nome di Musah è stato accostato al Napoli ( indiscrezione dei colleghi di Repubblica).E ha un’ottima esplosività alla quale abbina una buona tecnica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan considera Musah assolutamente non trasferibile e sarebbe anche pronto a resistere a tentazioni economicamente vantaggiose.

La convinzione che aleggia a Casa Milan è quella di aver in squadra un giocatore forte e con grandi margini di miglioramento. Musah sarà centrale anche nel progetto di Fonseca che non vede l’ora di averlo a disposizione.Il nuovo corso rossonero ha bisogno dei suoi muscoli e, perché no, dei suoi sorrisi.