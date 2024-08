Milan, ecco Abraham dalla Roma: ora è ufficiale

SAELEMAEKERS DAL MILAN ALLA ROMA

Ilsi assicura un altro centravanti a ridosso del gong del calciomercato:è un nuovo giocatore rossonero. Depositato il contratto dell'inglese classe 1997, che arriva dallanell'ambito dell'operazione che ha portatoa fare il percorso inverso, trasferendosi in giallorosso.- Abraham arriva al Milan in prestito secco fino al termine della stagione (30 giugno 2025), questa la formula sulla quale si sono accordate le due società dopo i dialoghi serrati portati avanti negli scorsi giorni.

- Abraham va dunque ad allungare le scelte di Paulo Fonseca in attacco, si aggiungerà adnel ruolo di nove.- Abraham al Milan indosserà la maglia numero 90.- Abraham sarà subito convocato e a disposizione di Fonseca per Lazio-Milan, grazie a una deroga al regolamento concessa dalla FIGC (leggi QUI - In questa stagione Abraham ha giocato solo pochi scampoli contro il Cagliari alla prima giornata, Daniele De Rossi non lo ha poi impiegato nella partita con l'Empoli alla seconda. Nel 2023/24, invece, ha collezionato 8 presenze e un gol in Serie A, cui si aggiungono 4 presenze in Europa League.

