Milan, esordio d’oro per Morata: gol e parole da leader vero

AFP via Getty Images

Nel luna park di San Siro le emozioni non sono mancate. Il Milan è passato dall’Inferno al Purgatorio contro un Torino bello e coraggioso grazie alle idee del nuovo allenatore Vanoli. Merito anche di un Morata già determinante nonostante sia con il gruppo da una settimana scarsa.- Alvaro è tornato dalle vacanze con una buona condizione fisica. Non ancora brillante per giocare dal 1’, almeno non contro il Torino. Ma per lo spagnolo sono bastati poco più di 30 minuti per ribadire a tutti che il senso del gol è migliorato negli ultimi anni.

Il Milan è un gruppo relativamente giovane ma ha al suo interno giocatori di spessore, dei leader.a DAZN: “Rigore tolto, fuorigioco, gol, cartellino giallo: mi sono capitate tutte. Abbiamo preso almeno un punto, dobbiamo mettere questo coraggio e questa forza dal primo minuto. Fisico? No, bisogna fare un passo in più mentalmente. Bisogna faticare, lavorare, fare più falli, diventare una squadra più tosta. Da domani ci metteremo a farlo tutti insieme”.