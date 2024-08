Torino, Vanoli: "Delusione per non aver vinto dopo questa prestazione. Col Milan differenza nei cambi. 8' di recupero..."

Rammarico in casaper il pari a San Siro contro il. I granata sprecano una grande chance e si fanno riprendere nel finale, passando dal 2-0 all’89’ al 2-2 finale contro i rossoneri di Fonseca, nella prima sfida della Serie A 2024/25.Al termine del match, l’allenatore del Toro Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il pari.“Quando vieni a Milano, fai una prestazione del genere e non riesci a portare a casa i tre punti c'è delusione, ma ho detto ai ragazzi di guardare il bicchiere mezzo pieno. La differenza si è vista con i cambi, anche perché i miei sono stati costretti. Dobbiamo essere più fluidi e più continui, ma è normale che loro non possano dimenticare quanto fatto negli ultimi tre anni"."Se mi aspettavo 8 minuti? Sinceramente speravo di no"“Ho ereditato un gruppo con una cultura del lavoro importante, ma le idee di gioco sono completamente diverse. Rispetto all'anno scorso a me piace di difendere di più con la palla tra i piedi, però ai ragazzi vanno fatti i complimenti perché hanno delle qualità importanti”.“Sono molto contento dei nuovi, perché sono giocatori molto funzionali a quello che cercavo. Coco e Adams ci arricchiscono, siamo fortunati ad averli con noi. Abbiamo preso Sosa che oggi si è allenato per la prima volta, e abbiamo aggiunto un giocatore di qualità sulla fascia, che era un reparto che ne necessitava. Sicuramente è una rosa incompleta, ma lo hanno detto anche il Presidente e il direttore sportivo. Bisogna avere pazienza".