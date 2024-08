Milan, Fofana torna ad allenarsi con il Monaco: in arrivo la terza offerta rossonera, i dettagli

Fofana e un futuro ancora tutto da scrivere. Vuole esclusivamente i rossoneri è cercherà di mettere pressione al club monegasco affinché assecondi questo desiderio.Il Milan non alcuna intenzione di pareggiare l’offerta del West Ham da circa 30 milioni di euro. Anzi, non intende nemmeno avvicinarsi a tale cifra perché considerata eccessiva per un giocatore forte sì ma con un contratto in scadenza nel 2025. Il Monaco ha eretto un muro che potrebbe essere abbattuto solo arrivando a quota 20 milioni più un paio di bonus:Nei giorni scorsi il direttore sportivo del Monaco Thiago Scuro aveva avvisato il Milan: "Con Fofana c'è una buona relazione, molta trasparenza e nessun conflitto. Tra noi c'è un accordo che risale alla scorsa estate.Ogni negoziato prevede dei momenti meno semplici. È il caso attuale, ma continuiamo a lavorare per trovare una soluzione che convenga a noi come al giocatore. Spero che si avanzi in maniera positiva. Fofana può anche restare e andare via da svincolato la prossima stagione".

Nelle prossime ore il Milan valuterà internamente quale tipo di strategia portare avanti in questa fase della trattativa., a favore del Monaco per provare a sbloccare la trattativa. Fofana aspetta, il Milan è la sua priorità.