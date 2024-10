Milan, Boban su Leao: "Merita tutte le critiche, deve svegliarsi"

Getty Images

Ilaffronta ilnella seconda giornata della fase campionato della nuova Champions League e i fari sono puntati anche suL'attaccante portoghese, capitano nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce, sta vivendo un avvio di stagione da luci ed ombre ed è finito nel mirino della critica. Anche quella di, che non risparmia una stoccata al 10 rossonero: "- Nel pre-partita di Leverkusen-Milan, Boban ha parlato in diretta nello studio di Sky Sport e ha detto la sua su Rafa Leao: " Morata, Abraham, Pulisic e Leao volti della rinascita?. È tempo di avere più continuità e coraggio. Gli altri anni l’ho sempre difeso, per un linguaggio del corpo sbagliato riceveva troppe critiche nonostante i numeri e le giocate di alto livello.. Deve essere presente.. È un bravo ragazzo, ma sembra che mentre tutti siano dentro lui sia fuori. Non ce l’ha nella natura, va allenato. Ma come potenzialità è un fenomeno assoluto".

- Boban si è poi concentrato sul sistema di gioco adottato daa partire dal derby vinto contro l'Inter: "Fonseca ha avuto coraggio di mettere tre punte e mezza: a parte Leao gli altri tre corrono per sopperire alla mancanza del centrocampista. Alla lunga si pagherà, ma intanto si è sistemato. Con quattro punte, alla lunga, non credo che otterrai i risultati".