Milan, Fonseca non ci sta e punta il dito contro i giocatori: ecco chi rischia per l’Udinese

Getty Images

non sono bastate due settimane di sosta per far sbollire. Il tecnico portoghese si è presentato in conferenza stampa con il chiaro obiettivo di mettere i giocatori davanti alle proprie responsabilità. Non ci sta a passare per quello che non si fa rispettare. In questo momento conta più la disciplina e il rispetto delle regole rispetto a ogni discorso tattico. Perché quanto visto a Firenze con il caso rigori ha fatto il giro ed è inaccettabile per un club come il Milan.

. Il tecnico portoghese aveva spinto tanto per averlo la scorsa estate nonostante arrivasse da una stagione passata più ai box che in campo. Pronti e via l’ha buttato subito in campo, senza nemmeno un allenamento fatto con la squadra, nella partita dell’Olimpico contro la Lazio. Gli aveva consegnato una maglia da titolare e la sua fiducia incondizionata. Tammy si è fatto prendere dal suo desiderio di rivalsa, anteponendo l’interesse personale a quello di squadra. E ha sbagliato per ben tre volte: non ha rispettato le indicazioni dell’allenatore, si è disinteressato della ramanzina dello stesso tra primo e secondo tempo alla squadra, ha calciato il rigore della discordia come peggio non si potesse fare. Domani contro l’Udinese l’attaccante inglese siederà in panchina insieme all’amico Tomori, reo di aver sottratto il pallone dalla disponibilità di Pulisic che era il rigorista designato. Per entrambi, dunque, una sorta di castigo che vuole essere anche un messaggio rivolto a tutti: chi sbaglia ora paga senza se e senza ma.

- Della situazione di Tomori ed Abraham se ne parla da giorni e l’offensiva di Fonseca conferma quanto raccontato nei giorni scorsi.e ora non ci sta più a passare per la vittima sacrificale. Contro l’Udinese potrebbe scendere in campo un Milan completamente nuovo, c’è aria di rivoluzione. E sono in tanti a tremare…