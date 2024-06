Milan, Fonseca vuole cambiare a destra: le decisioni a sorpresa su Calabria e Florenzi

Redazione Calciomercato

s per la corsia di destra, ilsi muove secondo le idee del prossimo allenatore Fonseca. Una scelta precisa che sarà operativa appena verrà definita l’operazione Zirkzee con il Bologna e con il suo agente Kia Joorabchian. Una scelta che potrebbe cambiare il destino diLa priorità per Calabria sarà sempre quella di indossare la maglia rossonera con la quale ha mosso i primi passi fino a diventarne il capitano.: da un lato la trattativa per il rinnovo del contratto inè in una fase di stallo per via delle richieste economiche del ragazzo che non sono state accettate dal club, dall’altro la dirigenza che vuole fare un investimento importante proprio nel suo ruolo.per capire quali sono i progetti su di lui.

Importante in campo ma anche nello spogliatoio, Florenzi ha dato una grande mano al Milan nelle ultime stagioni. Ma questa potrebbe essere l’ultima estate in rossonero: il jolly romano aveva lasciato la Roma proprio a causa del pessimo rapporto con. Ecco perché il suo agente