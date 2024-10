Milan Futuro-Legnago Salus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

, nella decima giornata del Girone B di Serie C, si affrontano indossando i panni di 'Cenerentola'. Questo dice la classifica, che vede la squadra B dei rossoneri e quella di Matteo Contini chiudere la graduatoria rispettivamente a 6 e 3 punti.Troppo povero il bottino racimolato fin qui dai ragazzi di Daniele Bonera, capaci di vincere soltanto una volta in campionato ma che il 21 novembre dovranno recuperare il match di Pescara dello scorso weekend, rinviato a causa delle convocazioni di calciatori del Milan Futuro nelle rispettive Nazionali che ne ha ridotto all'osso la rosa.

Momento difficile anche per i veneti, reduci dal cambio allenatore con l'esonero di Gastaldello e l'arrivo dell'ex difensore di Parma e Napoli, che hanno incassato ben 8 sconfitte in 9 partite.Di seguito, tutto su Milan Futuro-Legnago Salus: data e orario della gara, le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e in streaming.Milan Futuro-Legnago Salus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 253).Milan Futuro-Legnago Salus, in streaming, sarà invece disponibile sia su NOW che su Sky Go.