Incrocio di bassa classifica quello tra, valido per l'ottava giornata del Girone B di Serie C. Entrambe appaiate a 6 punti, rossoneri e toscani sono partiti col freno a mano tirato in questa stagione.Se la squadra di Bonera nelle ultime due partite ha colto una vittoria e un pari, quella allenata da Prosperi è reduce da due pareggi e due sconfitte dopo l'unico successo in campionato colto contro il Campobasso.Tutto su Milan Futuro-Pianese: data e orario del match, formazioni, canale tv e dove vederlo in diretta streaming.Milan Futuro-Pianese andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (252) e sarà visibile in diretta streaming su NOW e su Sky Go.Nava; D'Alessio, Coubis, Minotti, Bozzolan; Sandri, Hodzic; Cuenca, Liberali, Traoré; Turco. A disp. Mastrantonio, Bartesaghi, Malaspina, Longo, Alesi, Fall, Sia, Bakoune, Zukic.Boer; Chesti, Pacciardi, Polidori; Nicoli, Proietto, Simeoni, Boccadamo; Mastropietro, Colombo; Mignani.A disp. Filippis, Odjer, Papini, Spinosa, Indragoli, Sorrentino, Falleni, Capanni.