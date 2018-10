Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida col Betis Siviglia: "Faccio l'allenatore, sono consapevole di essere giudicato per i risultati. Da quando alleno il Milan in Serie A, però, ho perso sei partite, fa parte di questo mondo, devo pensare a mettere la squadra in campo. Tutti i giorni ho confronti con Leonardo e Maldini, a volte non ci troviamo d'accordo come nelle migliori famiglie, ma c'è rispetto e ci guardiamo negli occhi. Il resto sono chiacchiere da bar".