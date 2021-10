Zlatan Ibrahimovic sta tornando e alza l'asticella: lo scudetto lo vince la squadra in cui gioca lui. A raccontarlo è lo stesso attaccante del Milan, intercettato da Stefano Corti, inviato de 'Le Iene', nella puntata in onda questa sera su Italia 1.



Ecco l'anticipazione: "Come sto a 40 anni? Mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo. Il recupero? Sto meglio, questi sono solo piccoli problemi ma si risolvono. Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il Milan".