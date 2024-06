Getty Images

Milan, il Bologna ha una speranza sull’obiettivo Zirkzee

18 minuti fa



Joshua Zirkzee resta il grande obiettivo che il Milan si è prefissato per questa sessione di mercato. L’olandese ha già un accordo sui termini contrattuali con il club rossonero, ha espresso la sua preferenza per rimanere nel calcio italiano. È proprio su questo punto vuole puntare il Bologna: secondo Sky il club emiliano coltiva ancora il sogno di poter contare sull’olandese nella prossima stagione in Champions League.