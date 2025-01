Milan, il colpo Gimenez è a un passo: i dettagli della seconda offerta

Santiago Gimenez e il Milan, siamo nella fase finale di un inseguimento iniziato diversi mesi fa (LEGGI QUI). L’attaccante messicano è pronto a coronare il sogno di vestire la maglia rossonera dopo un lungo periodo di attesa e i tanti gol segnati con la maglia del Feyenoord.



PROMESSA DA MANTENERE - Le ultime 24 ore in casa Milan sono state una Luna Park di emozioni contrastanti. Dalla profonda e cocente delusione per non aver centrato la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League alle voci sui dissidi interni allo spogliatoio passando la notizia della cessione di Alvaro Morata. La gioia potrebbe arrivare proprio dall’arrivo di un numero 9, un giocatore che segna tanto sia in Eredivisie che in Champions League come Santiago Gimenez. La regista dell’operazione, Rafaela Pimenta, ha ricordato più volte al Feyenoord la promessa fatta la scorsa estate al nazionale messicano di andare a giocare in una big e ora intende farla rispettare. La distanza economica tra le parti è talmente minima che si vede il traguardo finale.

OFFERTA DECISIVA - La seconda offerta presentata dal Milan al Feyenoord può diventare quella giusta nelle prossime ore.Il Milan ha in pugno Santiago Gimenez e attende solo un segnale da Rotterdam per fare partire la macchina burocratica