Milan, Jimenez può essere titolare anche col Verona. E spunta il contatto col Monza

La vita può cambiare in pochi giorni e prendere una svolta del tutto inaspettata, considerando da dove si arrivava.– in uno dei momenti più complicati della storia recente del Milan – nei 90 minuti di domenica scorsa contro il Genoa. Da punto di forza della formazione di Milan Futuro, che milita nel campionato di Serie C, aE pensare che il talento spagnolo classe 2005 era finito negli ultimi giorni al centro delle cronache di mercato per un possibile addio al club rossonero alla riapertura delle trattative a gennaio.Il portale Relevo aveva riferito di, a caccia di rinforzi di spessore per la seconda metà di stagione, per scongiurare il pericolo di una retrocessione in Serie B dall'alto dell'ultima posizione nella classifica di Serie A.di venerdì sera. Confinando nuovamente in panchina Theo Hernandez.Da quando indossa la maglia del Milan,ha disputato 19 partite con le giovanili rossonere nella passata stagione, 17 gare con Milan Futuro e un bottino di 4 reti e, avendo esordito il 2 gennaio scorso nel match di Coppa Italia contro il Cagliari.Al termine del prestito della passata stagione,, con opzione per un'altra stagione. Da parte sua, il Real Madrid ha conservato il diritto di riacquistare il calciatore fino all'estate del 2026.