AFP via Getty Images

Milan, la verità su Arda Güler

52 minuti fa



Arda Güler ha dimostrato anche all’ultimo Europeo di avere delle qualità tecniche straordinarie che possono portarlo a diventare un top player. Il Milan lo aveva trattato sì, ma oltre un anno fa quando vestiva la maglia del Fenerbahce. Nonostante le recenti voci, il club rossonero non conferma contatti con il Real Madrid per un trasferimento in prestito alla Brahim Díaz. La testa ora è rivolta a Youssouf Fofana per una trattativa da chiudere presto con il Monaco.