Non solo Suso, il Milan perde ora anche Samu Castillejo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, lo spagnolo è stato sottoposto oggi ad una risonanza che ha confermato la lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Dopo aver saltato la gara contro la Lazio, dunque, l'ex Villarreal sarà out anche per la trasferta di Torino contro la Juve: un nuovo controllo verrà effettuato tra una decina di giorni.