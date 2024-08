Getty Images

Milan, Loftus-Cheek: "Ruolo? Posso giocare in tutte le posizioni"

24 minuti fa



Il Milan si prepara al debutto stagionale, che vedrà i ragazzi di Fonseca affrontare il Torino a San Siro a partire dalle 20.45. Tra i titolari ci sarà Ruben Loftus-Cheek, intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima dell'inizio del match. L'inglese, in particolare, ha parlato del proprio ruolo, dicendosi ben disposto a ricoprire tutti i ruoli di centrocampo. Queste le sue dichiarazioni:



TUTTE LE POSIZIONI - "Posso giocare in tutte le posizioni, sono un giocatore offensivo, ma mi piace giocare in tutte le posizioni. In questa stagione mi voglio migliorare ancora".