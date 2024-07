Milan, Pavlovic come Fofana: apertura dei giocatori, distanza coi club. Le cifre

Lavori in corso in casa Milan per completare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Paulo Fonseca per la stagione 2024/25: chiuso il colpo Morata e in attesa di capire quale sarà il secondo attaccante, tra Jovic che potrebbe partire e i nomi di Abraham e Fullkrug accostati ai rossoneri, rimangono da puntellare il centrocampo e la difesa, con due situazioni diverse tra i due reparti.La squadra mercato del Diavolo deve far posto in organico a uno, se non due nuovi innesti, in base a quali saranno le vie che si apriranno davanti a Bennacer, Adli e Pobega. Samardzic è un'idea da valutare soprattutto per quel che riguarda gli oneri accessori, già ostativi in passato per l'Inter, mentre l'obiettivoha da tempo detto sì al Milan che cerca l'accordo col Monaco.

- L'altro nome caldo è quello di, centrale serbo del. Per il momento, ballano quindi 5 milioni e, a differenza di quel che abbiamo detto per il centrocampo, in questo caso non è necessario muoversi in base alle uscite dato che Kalulu, nuovo numero 5, può disimpegnarsi anche come terzino con Gabbia, Tomori, Thiaw e appunto Pavlovic da centrali.Due situazioni simili:. Questo mette il Diavolo in una posizione agevole anche a fronte delle notevoli richieste dei club ai quali ha bussato. Una differenza, invece, è la durata dei rispettivi contratti: quello del francese scade nel 2025, quello del serbo nel 2027. Dunque il tempo è alleato dell'area mercato meneghina più nel primo che nel secondo caso.