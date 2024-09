Milan, Reijnders: "Finalmente gioco da 10. In questo ruolo ho trovato i miei spazi"

Getty Images

Il centrocampista olandese del Milan,, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida che vale l'esordio stagionale in questa Champions League del club rossonero e che vedrà arrivare a San Siro il Liverpool di Arne Slot che lo allenò in Olanda prima del passagtgio a Milano. Calcio d'inizio alle ore 21."È sempre fantastico giocare in Champions League e ora con la nuova stagione non vedo l'ora che inizi la partita stasera"."Dopo tanto tempo ho finalmente giocato da numero 10 al Milan. Ed è andata bene, perché ho trovato bene i miei spazi tra le linee e mi sono sentito bene anche dopo la partita".

"È un allenatore molto forte a livello tattico, ha fatto un passaggio fantastico a Liverpool e sono molto contento di vederlo e di ritrovarlo stasera".