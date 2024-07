AFP/Getty Images

Milan, ricordi Aly Cissokho? Dal problema ai denti a una carriera flop: ha un nuovo club ai confini del mondo

Aly Cissokho cambia squadra, ancora. Il terzino è un nuovo giocatore del Muangthong United, prima divisione thailandese. Il suo nuovo club lo presenta così: "Aly ci darà una grande mano in difesa, potendo giocare da centrale e terzino. Ha esperienza in Europa ai massimi livelli dove ha giocato per Liverpool, Aston Villa, Porto e Lione. Ha giocato anche con la maglia della Nazionale francese".



TRASFERIMENTO SALTATO - Il calciatore era già in Thailandia, tesserato per il Lamphun Warrior, seconda serie, e ora è pronto per il salto di categoria. La sua è una carriera particolare con un bivio enorme nel 2009. Allora il Milan stava per acquistare Aly Cissokho, prima che un presunto problema ai denti riscontrato durante le visite mediche in Italia facesse saltare tutto. In realtà col tempo si scoprì che, più della malformazione ai denti, l'affare sfumò per il mancato accordo tra Porto e Milan sul costo del prestito con diritto di riscatto che avrebbe dovuto portare il terzino in Serie A.