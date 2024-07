Milan, riecco Jovic: l’obiettivo è conquistare Fonseca per evitare la cessione

Getty Images

L’intensità a farla da padrona. Nella seduta di allenamento di questa martina, molto dura dal punto di vista fisico, Paulo Fonseca ha abbracciato Luka Jovic. L’attaccante serbo ha iniziato la propria seconda stagione al Milan dopo aver usufruito di un periodo di vacanza aggiuntivo per via dell’impegno all’Europeo.Jovic era arrivato in rossonero a sorpresa nell’ultimo giorno di calciomercato dopo che il Milan aveva provato a prendere Taremi, Rafa Mir e Daka.. Decisivo più a partita in corso che quando è stato chiamato a giocare dall’inizio.E ora ha tutta la volontà di conquistare Fonseca.

Jovic sa che, nonostante il rinnovo, il suo futuro è ancora tutto da scrivere.Il Diavolo, allo stato attuale, non sta lavorando all’uscita di Luka ma se dovesse arrivare Fullkrug allora il discorso cambierebbe e per l’ex Fiorentina si aprirebbero le porte della cessione.