Il Milan, un anno fa, non se la passava affatto bene. Marco Giampaolo era già stato esonerato, al suo posto Stefano Pioli, ma una squadra che non decollava: 13 giornate, 14 punti, 13 gol fatti e 17 subiti, con ​7 sconfitte, 4 vittorie, due pareggi. Quest'anno, invece, la depressione si è trasformata in entusiasmo: primo posto in classifica, 31 punti, 29 gol fatti, 14 subiti, 9 vittorie. Una stagione fa, si raggiunsero le 9 vittorie al 24 gennaio, 21esima giornata di campionato. La musica sembra proprio essere cambiata, con una squadra che vola, scrivendo record su record.