Milan, rivoluzione in fascia? Calabria piace al Galatasaray, c'è Trippier nel mirino

Redazione Calciomercato

La corsia di destra difensiva del Milan continua ad essere un rebus di difficile risoluzione e, nonostante l'acquisto estivo di Emerson Royal, non c'è ancora un padrone incontrastato per un settore così delicato a livello difensivo, a maggior ragione data la presenza di un terzino di spinta come Theo Hernandez nella corsia opposta. Davide Calabria non sta vivendo la migliore delle sue stagioni e, con un contratto in scadenza a fine stagione e il cui rinnovo oggi è lontanissimo dall'essere trovato, già in vista del mercato di gennaio si potrebbe muovere qualcosa.

Impossibile, data la scadenza contrattuale, che per Calabria a gennaio si possa aprire l'opzione di un prestito, inoltre il classe 1996 nativo di Brescia è anche fondamentale per la questione liste essendo uno dei due giocatori presenti in rosa ad essere uscito dal vivaio rossonero. Tuttavia senza rinnovo in ogni caso sarà addio e allora, ipotizzando una cessione a titolo definitivo già a gennaio, anche soltanto dietro il pagamento di un piccolo risarcimento, il capitano rossonero potrebbe partire. Direzione? Secondo il The Sun in Inghilterrache sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche a costi contenuti.

E il Milan? Anche i rossoneri non sono immobili sul mercato dei terzini e dopo aver sondato in estate il profilo di Tiago Santos del Lille oggi, sempre secondo il The Sun hanno messo nel mirino Kieran Trippier, terzino destro inglese classe 1990. Sotto contratto con il Newcastle è in scadenza 30 giugno 2026, ma per caratteristiche e pedigree internazionale sarebbe perfetto per i rossoneri.