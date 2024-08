AC Milan via Getty Images

Milan, Salvini commenta i sorteggi di Champions: che frecciata al suo club

23 minuti fa



Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, ha presenziato alla festa del Carroccio di Brugherio, in provincia di Monza e, da qui, ha avuto modo di rispondere alle domande dei cronisti non solo sulla politica ma anche sul calcio e sui sorteggi di Champions League che hanno visto coinvolta la sua squadra, il Milan.



IL PARERE - “Ho studiato i sorteggi, ho capito che se il Milan non compra qualcuno ci possono estrarre anche con il Pescara ma…”. Una frecciatina quella di Salvini al suo club, reo di essere immobile sul mercato.