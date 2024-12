Milan, senti Costacurta: "Ma si può soffrire così? Contento del risultato ma la squadra è andata in difficoltà"

34 minuti fa



Di misura, eppure è arrivata la vittoria del Milan sulla Stella Rossa. Con questi tre punti, frutto del 2-1 ai danni dei serbi, i rossoneri mettono un piede e mezzo, almeno, ai playoff e puntano alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. La squadra di Fonseca però non ha convinto. Tra i più delusi c’è anche l’ex capitano Alessandro Costacurta. L’opinionista di Sky ha commentato così la prestazione del suo ex club.



CRITICA - “Ma si può soffrire così? Vero che il Milan ha sofferto troppo, ma alla fine della serata può essere contento del risultato, oltre la prestazione. Contava vincere. Certo, mi spiace vederli soffrire così tanto e andare tanto in difficoltà. Però si sono rimessi in carreggiata e con 6 punti nelle ultime due magari evitano anche i playoff…".