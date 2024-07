Milan, senti Stojkovic: "Pavlovic è un guerriero, funzionerà ovunque"

AFP via Getty Images

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Serbiaha parlato del neo difensore del Milan: ". Sarà un gran colpo per il Milan. All’Europeo mi ha chiesto un consiglio per il suo futuro, gli dissi che se poteva scegliere allora sarebbe dovuto andare al Milan. È un top club e la Serie A è l’università per un difensore”.“Ha fatto tanti sacrifici in questi anni, soprattutto quando giocava pochissimo in Francia e in Belgio. ha tutte le caratteristiche del grande difensore, a partire da un carattere immenso. Ha una grande stazza e una notevole elevazione. È bravo a difendere in campo aperto ed è mancino. Prenderlo per il Milan è stato un affare”.

“Nella Serbia faceva il terzo di difesa, mentre il Milan difende a quattro, ma i giocatori forti funzionano in qualsiasi assetto. È giovane, ha ampi margini di crescita e al Milan si completerà”.