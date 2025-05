Milan su Lucca: "Chi non vuole un top team? Scudetto al Napoli e Champions all'Inter. Ibra, Haaland e i Mondiali..."

è uno dei nomi più caldi in vista del prossimo mercato estivo. Il giovane centravanti dell'è nel mirino di tanti top club italiani e non:e soprattutto, la cui candidatura è alimentata dal prossimo arrivo di Igli Tare come direttore sportivo.L'attaccante classe 2000 ha accarezzato anche l'argomento futuro in una lunga intervista concessa a The Italian Football Podcast su YouTube, nella quale ha detto la sua anche su diverse tematiche: dallo Scudetto alla finale di Champions League, fino alla sfida tra l'Italia e la Norvegia di Erling Haaland nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

MILAN, IDEA LUCCA

- "Per me è stato sempre Ibrahimovic, fin da quando ero un bambino. Ho sempre guardato i suoi video, le giocate che faceva, i suoi goal. E' sempre stato il mio idolo".- "Bremer, il difensore della Juventus è certamente un giocatore forte, veloce, legge le giocate, forte nel gioco aereo, fisico. E' un giocatore completo. Diciamo che è un giocatore molto forte".- "Penso che ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio voglia giocare per la Nazionale e per una squadra di vertice. Ma in questo momento penso solo all'Udinese, sono sotto contratto con loro. Hanno creduto in me fin dall'inizio, quando nessun altro club mi voleva. Sono felice di avere questo rapporto con questo club, che è davvero straordinario".

- "A dire il vero, studio molto Haaland. Per me è forse il miglior attaccante d'Europa, il migliore al mondo in area di rigore. I suoi movimenti, il modo in cui si libera dell'avversario, gli spazi che vede, sono cose su cui lavoro molto insieme al mio allenatore personale, che mi aiuta a migliorare sotto ogni aspetto guardando video. È un giocatore che, quando è in forma e se i suoi compagni riescono a passargli la palla, è un attaccante fortissimo"."Penso che l'Italia abbia difensori molto forti: Bastoni, Calafiori, Buongiorno - sicuramente ne dimentico qualcuno - sono tutti giocatori che hanno esperienza avendo giocato tante partite nelle coppe europee, con la nazionale. Sono sicuro che sapranno fermarlo".

- "Penso che siamo un gruppo forte, con un mix di giocatori giovani e più esperti. Un gruppo molto unito. L'allenatore è una persona fantastica, non ho bisogno di dirlo. Credo che possiamo dire di poter giocare con grande serietà in vista del Mondiale".- "Napoli".- "Inter".- "Scott McTominay".