Milan, tutti i retroscena del caso Leao: è più colpa sua o di Fonseca?

Sempre e comunque destinato a far discutere. Sempre e comunque al centro del dibattito, senza che al termine di questo emerga una risposta chiara e univoca.L'ultima esibizione in campionato contro la Fiorentina, nella quale la sua uscita dal campo è coincisa di fatto con la sconfitta per mano di Gudmundsson e compagni, non ha contribuito a risolvere il dilemma.Un inizio di stagione stentatitissimo per tutto il Milan, la brutta figura sfiorata contro Torino e Lazio e quella conclamata col Parma, avevano imposto all'ex allenatore del Lille un drastico cambio di registro, dal punto di vista del sistema di gioco e soprattutto degli interpreti.per dare l'adeguata protezione a centrocampo e difesa.Ciò che è avvenuto nei 90 minuti del derby vinto contro l'Inter e quello che gradualmente è andato sparendo nelle partite successive.Concentriamoci in particolare su, giocatore che per predisposizione mentale è quello meno portato ad un certo tipo di lavoro.Poi però ci sono dei numeri – fonte Sofascore – relativi alla prestazione offensiva di un giocatore che, nei suoi periodi di maggiore ispirazione, ha dimostrato di saper essere tra i più decisivi dell'intera Serie A.(14 dei quali completati positivamente),C'è poi un altro aspetto da evidenziare:Come si spiega tutto ciò? Con due considerazioni: la prima, il Milan non lo ha cercato e coinvolto con la necessaria insistenza – proprio alla luce del missmatch che avrebbe potuto crearsi nella sua zona di campo – la seconda, lo stesso Leao non ha fatto abbastanza per prendersi la squadra sulle spalle e provare a ribellarsi al destino di una partita che sarebbe stata poi persa con l'ennesimo errore di superficialità (Tomori scavalcato dalla traiettoria di un rinvio da fondo campo di De Gea).Sono due dunque i problemi che in questo momento sembrano limitare ed offuscare un talento che non scopriamo oggi esserci, ma che per svariati motivi non è sfruttato a dovere., con cui – tra l'episodio del cooling break di Roma e alcuni cambi maldigeriti – il feeling non esiste;Dopo le prime 7 giornate di campionato, un gol contro la Lazio, un assist ininfluente contro il Parma, due contro il malcapitato Venezia e un altro contro il Lecce (per quanto bellissimo) non possono bastare. Allo stesso punto della passata stagione il bilancio recitava 3 reti e 4 passaggi decisivi. Sono numeri e qualcosa – non tutto – ce lo dicono.