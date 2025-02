Milan, le briciole non bastano: il quarto posto è l'obiettivo minimo

"Non siamo contenti della nostra classifica, abbiamo fatto cinque acquisti e cinque cessioni. Questa è la squadra che deve cambiare la situazione. Quello che abbiamo fatto è quello che più o meno ci eravamo prefissati". A margine della presentazione di Santiago Gimenez, Zlatan Ibrahimovic ha lanciato un messaggio forte e chiaro,(senza bonus, decimo club al mondo per spesa),. All'allenatore, Sergio Conceicao, e ai giocatori, chiamati a fare qualcosa di più per rialzare una stagione al di sotto delle aspettative.

Un trofeo è stato conquistato, la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita contro l'Inter,In campionato, salutato lo Scudetto, per il quale sembra essere una corsa a due tra Napoli e Inter, con l'Atalanta defilata,C'è la possibilità di giocare l'Europa che conta anche con il quinto, ma a oggi l'Italia non ha garanzie di avere un posto in più (nel ranking stagionale la Spagna ha accorciato sull'Italia). A oggi le chance sono vive: il Milan al momento è ottavo in classifica con 35 punti, a -7 dalla Lazio quarta, ma con una partita in meno (il recupero con il Bologna è programmato per mercoledì 26 febbraio alle 18.30).

Invertire la rotta è l'imperativo,. Febbraio, a riguardo, sarà un mese fondamentale: si parte stasera, con il quarti di finale della Coppa nazionale in gara secca contro la Roma, si continua nelle prossime due settimane, con i match dei playoff di Champions League contro il Feyenoord (mercoledì 12 l'andata a Rotterdam, martedì 18 il ritorno a San Siro).. Per superare i primi ostacoli e continuare la corsa verso altri due trofei.

Anche se, soprattutto in Europa, arrivare a Monaco di Baviera sarebbe qualcosa di epico, di storicoUna squadra con in rosa Leao, Theo Hernandez, Reijnders, Maignan, ai quali si sono aggiunti Joao Felix, Gimenez e Walker non può accontentarsi, deve sognare in grande.