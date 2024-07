Milan, Vasquez vicino al Torino: trattativa avanzata, i dettagli

Getty Images

Tra i tanti rinforzi richiesti dall’ex tecnico del Venezia, la dirigenza piemontese sta spingendo per chiudere l’arrivo del futuro secondo portiere, un estremo difensore giovane e di prospettiva che possa alternarsi a Vanja Milinkovic-Savic.Torino e Milan stanno lavorando per il passaggio del portiere colombiano granata. L’affare è in uno stato decisamente avanzato, come riporta Sky Sport: si lavora a un prestito con diritto di riscatto. Il Torino desidera chiudere l'operazione in tempi brevi, per permettere al portiere colombiano di esserci all'inizio del ritiro estivo.

Il classe 1998 è arrivato al Milan nel gennaio del 2023 dal Guarani. Nella passata stagione, ha giocato 20 partite: 10 in Championship con lo maglia dello Sheffield Wednesday, poi altrettante in Serie B con la maglia dell'Ascoli.