Milan, Vos è arrivato in città: ora visite mediche e firma sul contratto VIDEO

Daniele Longo

35 minuti fa

Serata di nuovi arrivi in casa Milan: poco prima della mezzanotte i rossoneri hanno accolto Silvano Vos, centrocampista olandese classe 2005 preso dall'Ajax. Un acquisto in prospettiva che verrà inizialmente aggregato al Milan Futuro di Bonera per ambientarsi al calcio italiano, sarà uno degli osservati speciali di Fonseca e se dovesse fare bene con la seconda squadra non è escluso che possa salire tra i grandi per giocare in Serie A.







VOS AL MILAN, LE CIFRE DELL'AFFARE - La prima richiesta dell'Ajax per il giocatore era intorno ai 10 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dal Milan che è riuscito a chiudere l'operazione scendendo fino alla metà della valutazione iniziale: Vos infatti arriva in rossonero per 5 milioni di euro tra parte fissa e bonus, superata la concorrenza di società inglesi e francesi che si erano interessate al profilo del giovane olandese.