Milan, Zeroni infortunato: salta la Ternana

5 minuti fa



Il Milan Futuro perde Kevin Zeroli. Il centrocampista classe 2005 non nella lista di Bonera per la sfida di questo pomeriggio contro la Ternana a causa di un sovraccarico alla coscia destra che sarà valutato nei prossimi giorni. Da valutare la sua disponibilità anche per la prima squadra di Paulo Fonseca, che martedì alle 21 sfida il Sassuolo negli ottavi di finale di Coppa Italia (sfida secca).



In questa stagione Zeroli ha segnato 3 gol in 13 partite di campionato. Con il Milan dei grandi ha giocato 11' contro il Venezia, nel successo 4-0 del 14 settembre scorso.