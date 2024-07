ANP/AFP via Getty Images

Modena, UFFICIALE: colpo in difesa, preso anche Botteghin

43 minuti fa

1

Non solo Pedro Medes per l'attacco. Il Modena pesca ancora dall'Ascoli per rinforzare la propria difesa con un centrale di grande esperienza. Il club emiliano, come si può leggere sul sito della Lega B nell'apposita sezione dedicata al calciomercato, ha infatti depositato il contratto di Eric Botteghin, classe '87 che con la maglia dei marchigiani, da cui si è svincolato al termine dell'ultima stagione, ha collezionato 98 presenze con ben nove reti.