Monza, Bocchetti: "Dany Mota da valutare. Fuori Pessina e Cragno"

Getty Images

Il Monza, dopo la sconfitta all'utimo secondo contro il Parma, riparte da un'altra sfida per la salvezza. All'U-Power Stadium arriva il Cagliari, che ha concluso il 2024 perdendo 3-0 in casa contro l'Inter finendo anche tra la contestazione del pubblico. Alla vigilia della partita delle 12:30 ha parlato Salvatore Bocchetti in conferenza stampa.

LA PARTITA - "A Parma abbiamo fatto delle cose importanti e per il Cagliari i ragazzi si sono allenati benissimo, con un grande spirito. Sappiamo che la salvezza ce la giochiamo a casa nostra, perché è qui che saremo impegnati in molti scontri diretti, ma non credo che questo sia uno spareggio".

MALDINI - "Ha grandi qualità, ed è per questo che abbiamo completa fiducia in lui, così come in Petagna e Turati. VIviamo un momento delicato, con tanta pressione, ma i miei ragazzi sono pronti a lottare fino alla fine per uscire da questo periodo negativo".

DANY MOTA - "Dany è da valutare, non ci saranno Pessina, Gagliardini e Cragno. Akpa Akpro è arrivato con lo spirito giusto. Martins e Ciurria? Ho fiducia"