Monza-Bologna: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 22 settembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valida per la quinta giornata di campionato in Serie A. Arbitra Massa, assistito da Meli e Alassio con Crezzini quarto uomo, Meraviglia e Marini al Var.Partita: Monza-Bologna.Data: domenica 22 settembre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.

- Monza-Bologna viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Luca Farina.MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler; Iling-Junior, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.