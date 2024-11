Monza, le pagelle di CM: Maldini flop, Pessina cambia marcia ma non basta

AFP via Getty Images

Monza – Lazio 0-1reattivo nel primo tempo su Dia. Replica in avvio di ripresa su Rovella dalla distanza e nel finale su Castellanos. Sul gol di Zaccagni non può fare nulla: spesso inutilmente falloso. Sul gol dell'1-0 dà troppo spazio all'avversario per calciare.: guida bene la linea a tre senza perdere la bussola sui continui movimenti degli attaccanti laziali.: il giallo dopo pochi minuti lo condiziona. Non riesce a contenere bene le manovre biancocelesti dalla sua parte. (dal 10's.t.dà soluzioni diverse al palleggio del Monza, che con lui cambia marcia per cercare il pari)

Tavares gli fa venire il fiatone sin da subito. Oltre a non tenere l'1vs1, si fa pescare anche più di una volta fuori posizione, rischiando tanto e mettendo in difficoltà i compagni. (dal 43's.t.sv)rende difficile alla Lazio attaccare per vie centrali. Funziona bene il suo filtro davanti alla difesa. (dal 43's.t.gestisce il pallone con i tempi giusti, anche nelle verticalizzazioni. Gli manca solo trovare l'imbucata decisiva per i compagni davanti.meglio nella ripresa, che nel primo tempo. Lavora bene negli spazi per scardinare il pressing della Lazio.

: impreciso nel dialogo nello stretto con i compagni. Sbaglia scelte in troppe situazioni ed è anche inutilmente polemico con l'arbitro. (dal 29's.t.dà maggior freschezza al forcing dei suoi alla disperata ricerca del pari): il più vivo lì davanti. Passano tutte da lui le principali occasioni da gol del Monza.francobollato dai difensori della Lazio, non riesce a rendersi davvero pericoloso.All.l Monza è messo bene in campo e non gioca male. Ha raccolto meno di quanto meritasse nelle ultime gare. La Lazio fa valere la propria maggior qualità, ma la sua squadra non ha demeritato neanche oggi